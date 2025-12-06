Saronnese

CISLAGO – Piazza Toti in centro si prepara a trasformarsi in un luogo carico di luci e atmosfera festiva per il “Magico Natale a Cislago”, in programma domenica 7 dicembre. Un pomeriggio interamente dedicato alla comunità, con attività per famiglie, spettacoli e il tradizionale momento dell’accensione dell’albero. Il programma prenderà il via alle 14.30 con l’apertura degli stand associativi, giochi, animazione e laboratori creativi pensati per i più piccoli.

Alle 16 è previsto lo spettacolo Chi ha incastrato Babbo Natale?, seguito alle 16.45 dall’esibizione White Winter dell’Ensemble di fiati dell’Associazione Culturale Ricercare.

L’appuntamento più atteso sarà alle 17.30 con l’accensione del grande albero di Natale, accompagnata da luci, colori e sorprese per tutti i presenti.

Per l’intera giornata sarà presente il mercatino dei creativi, che offrirà idee regalo e prodotti artigianali. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a partecipare e ringrazia le associazioni coinvolte per il contributo alla realizzazione dell’evento.

(foto archivio: Natale a Cislago, in una precedente edizione)

06122025