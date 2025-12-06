Città

SARONNO – Contributo record per Tradate, che supera persino il capoluogo Varese, e nessun contributo per le fermate né per il rinnovo degli autobus per Saronno. Dal bando 2025 sui cofinanziamenti dell’Agenzia Tpl del bacino di Como-Lecco-Varese non ci sono fondi per la città degli amaretti.

Il bando, pubblicato a luglio (e riaperto ad ottobre) e finanziato con fondi propri dell’Agenzia, era rivolto ai Comuni per realizzare nuove fermate, rinnovare paline e pensiline, migliorare l’accessibilità e superare le barriere architettoniche, oltre a ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture urbane. Alla scadenza sono arrivate domande per circa 2,2 milioni di euro e i contributi sono stati assegnati a numerosi enti locali delle province di Lecco, Como e Varese, tra cui Tradate, Varese e Busto Arsizio, mentre Saronno non ha aderito al bando.

Ne ha parlato anche Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno, che nelle rubrica “Tra i binari” ricostruisce la situazione: “L’agenzia Tpl di Como-Lecco-Varese ha assegnato i contributi richiesti per la riqualificazione dei servizi autobus (fermate e veicoli): il Comune di Saronno non ha richiesto il contributo (secondo noi davvero un’occasione persa), mentre Stie ha richiesto contributi per 3 nuovi autobus da 12 metri, di cui 2 destinati a Saronno, con il contributo sospeso poiché è stata ritenuta necessaria una specifica ulteriore istruttoria”.

Sul territorio non sono mancate invece le assegnazioni: tra i Comuni finanziati figurano Appiano Gentile, che ha ottenuto 108.623,49 euro e Tradate, destinataria di uno dei contributi più consistenti della provincia di Varese con 199.650,43 euro, risorse che serviranno per il rinnovo delle strutture di fermata e delle dotazioni dedicate agli utenti, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, fruibilità e qualità complessiva del Tpl.

A tracciare un bilancio dei fondi il presidente della Agenzia Giovanni Galli: “Esprimo grande soddisfazione per questo ulteriore risultato ottenuto sia per quanto riguarda le numerose richieste ricevute da parte delle Amministrazioni comunali sia per l’importo dei contributi erogati, crescenti nel triennio 2023 – 2025 (395.000 euro nel 2023; 1.659.000 euro nel 2024; 2.200.000 euro nel 2025). Si tratta di cifre importanti che la sensibilità del consiglio di amministrazione ha suggerito di utilizzare per sviluppare le infrastrutture del Tpl e migliorare l’accessibilità, la sicurezza, l’inserimento ambientale e in generale la qualità del servizio all’utenza e che hanno generato investimenti complessivi, ossia inclusivi degli investimenti dei beneficiari pubblici e privati, pari a circa 800.000 euro nel 2023, 3.270.000 euro nel 2024 e 3.000.000 euro nel 2025, per un totale di oltre 7 milioni di euro nel triennio.”

