I più letti di ieri: controlli serali, addio furbetti della ztl, odori molesti
6 Dicembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 5 dicembre, spiccano i controlli straordinari sulle strade di Saronno, le polemiche sulla viabilità in centro e l’ipotesi di un nuovo palazzetto dello sport. Attenzione anche alla cronaca estera con l’aggressione subita da una scrittrice caronnese e alle lamentele per i miasmi nella zona industriale.
Controlli intensificati a Saronno nelle ore serali e notturne hanno portato all’identificazione di oltre cento automobilisti, con ritiro di alcune patenti per guida in stato di ebbrezza.
Saronno: controlli serali e notturni, identificati oltre cento automobilisti. Patenti ritirate e sospese
Il Comune annuncia un giro di vite contro i passaggi abusivi nella Ztl da piazza Libertà e la sosta selvaggia in piazza Indipendenza, puntando su più controlli e nuove misure dissuasive.
Saronno, stop ai furbetti della ztl che passano da piazza Libertà. E alla sosta selvaggia in piazza Indipendenza
Saronno civica rilancia l’idea di un nuovo palazzetto dello sport per Saronno, con un emendamento al bilancio che riapre la discussione sul progetto.
Un nuovo palazzetto dello sport per Saronno? Sar civ rilancia: “Si può fare”. E arriva l’emendamento di bilancio
A Caronno Pertusella, la scrittrice Bortolotti è stata vittima di un’aggressione con scippo durante un viaggio a Marrakech, suscitando preoccupazione e solidarietà.
Caronno Pertusella: la scrittrice Bortolotti aggredita e scippata a Marrakech
Continuano le segnalazioni sui social da parte dei residenti di Caronno Pertusella per gli odori molesti provenienti dalla zona industriale, con richieste di intervento alle autorità.
Caronno Pertusella: nuove lamentele sui social per odori molesti dalla zona industriale
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09