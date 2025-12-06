Città

SARONNO – Le luci delle vetrine si sono accese e l’atmosfera del Natale invade le strade: tra i tanti preparativi per le feste prende il via l’edizione 2025 del concorso delle vetrine natalizie, che quest’anno si allarga e coinvolge quattro comuni del territorio. Accanto a Cislago, Gerenzano e Origgio si unisce anche Uboldo, rafforzando una sfida all’insegna dell’amore per la propria comunità e il sostegno per il commercio di vicinato.

I negozi hanno già dato il meglio, con addobbi curatissimi, luci scintillanti e decorazioni capaci di trasformare le vie in un vero percorso tra creatività e tradizione. Ora la parola passa ai cittadini: da oggi, sabato 6 dicembre, fino alla vigilia di Natale è possibile votare le vetrine preferite e sostenere i negozi sotto casa, quelli che ogni giorno tengono vive le nostre comunità.

L’iniziativa è promossa con il supporto di Confcommercio Ascom Saronno, con ilSaronno, ed è pensata per unire shopping natalizio, passeggiate tra le luci e orgoglio per il proprio paese. Ogni voto diventa un gesto concreto a favore dei negozi di prossimità e dell’identità dei diversi comuni coinvolti.

Votare è semplicissimo: basta inviare un messaggio WhatsApp al +393202734048 oppure scansionare il QR code esposto su ciascuna vetrina e indicare il numero di quella che ha conquistato di più.

Al termine del concorso verranno premiate le migliori vetrine di ciascun comune, ma sarà solo una a conquistare l’ambito titolo di “Vetrina di Natale” assoluta, grazie ai voti dei cittadini.

È il momento di scegliere da che parte stare: passeggiare tra le vie illuminate, fare acquisti nei negozi di fiducia e sostenere il proprio paese in una gara fatta di bellezza, creatività e senso di appartenenza. Ogni voto è un piccolo atto d’amore per il territorio. Da oggi fino alla vigilia di Natale, la sfida è aperta: quale comune porterà a casa la vetrina più bella?

qui la lista dei negozi con il numero per votare domani online tutte le fotogallery delle vetrine

101 Origgio Edicola La Chiara

102 Origgio Garden Pravettoni

103 Origgio Civico 1

201 Cislago Mr Trend

202 Cislago Mr idee preziose

203 Cislago Negozio Bio Universo Celiaco

204 Cislago La contea del gioco snc

205 Cislago Cinzia Curvy Couture

301 Gerenzano Busnelli Materiali Edili

302 Gerenzano Abbiagliamento Cristina Moiana

401 Uboldo Colorificio Petracca

402 Uboldo Gioielleria Bernardi

403 Uboldo Nero amaro caffè

404 Uboldo Splendor pan

405 Uboldo Nice

406 Uboldo Fantasia total look (Monica)

407 Uboldo Torrefazione G&g

408 Uboldo Beauty Planet (Carmen)

409 Uboldo Vag pubblicità

410 Uboldo Prf

411 Uboldo Spaccio ottica (erre emme)

412 Uboldo La buongustaia

413 Uboldo Vetta

414 Uboldo Biouniverso celiaco

