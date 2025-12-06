Politica

SARONNO – L’ex parlamentare saronnese Gianfranco Librandi ha partecipato nei giorni scorsi alla grande festa di Forza Italia organizzata a Carate Brianza, evento che – secondo quanto riportato sui suoi canali social – ha richiamato circa 1.800 persone.

Librandi ha raccontato di aver preso parte alla serata sedendo al tavolo presidenziale insieme al presidente Antonio Tajani e ad altre figure di spicco del partito, tra cui Marta Fascina, Alessandro Sorte, Letizia Moratti, Stefano Benigni, Licia Ronzulli e Cristina Rossella.

Nel suo intervento social ha ricordato i risultati ottenuti in Campania e ha ribadito l’intenzione di impegnarsi nuovamente in Lombardia per contribuire alla crescita di Forza Italia sul territorio. Ha indicato come obiettivo quello tracciato da Tajani: portare il partito al 20 per cento e oltre.

Librandi ha descritto la festa come un momento di forte partecipazione e di entusiasmo, sottolineando l’importanza di un progetto politico che si propone di valorizzare i territori e mantenere un contatto diretto con i cittadini.

