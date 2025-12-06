Altre news

SARONNO – Sabato 6 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta stabile con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Non sono previste precipitazioni e, salvo qualche addensamento nel pomeriggio, il tempo rimarrà asciutto per l’intero arco della giornata.

Le temperature si manterranno su valori tipicamente tardo-autunnali: la minima toccherà i 2°C durante le prime ore del mattino, mentre la massima raggiungerà gli 11°C nel corso del pomeriggio. I venti saranno deboli, al mattino proverranno da Nord-Nordovest, per poi orientarsi da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Al momento non sono presenti allerte meteo sul territorio.

Per quanto riguarda la Lombardia, la situazione si mantiene stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione. La giornata sarà in gran parte soleggiata, anche se su alcune aree della pianura occidentale, inclusa la zona di Varese, potrebbero formarsi banchi di nebbia mattutini destinati a diradarsi con il passare delle ore. Le temperature saranno simili a quelle di Saronno in molte aree della regione, con clima asciutto e venti deboli di origine nordoccidentale.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

