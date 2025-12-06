Comasco

ROVELLO PORRO – Il taglio del nastro tra gli applausi di cittadini e amministratori ha dato forma a una mattinata intensa di emozione per l’inaugurazione della rinnovata ex Opera Pia Carcano, nuova struttura dedicata alle persone con disabilità. La cerimonia si è tenuta ieri, venerdì 5 dicembre, alla presenza del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, insieme all’assessore regionale Guido Guidesi Fermi, al consigliere regionale Dario Orsenigo, ai rappresentanti dell’Azienda Sociale Comuni Insieme (Asci) e della Cooperativa Sociale Il Granello, oltre alle autorità militari, a numerosi sindaci dei comuni della Bassa Comasca, alle associazioni rovellesi e a tanti cittadini.

L’intervento ha restituito alla comunità uno spazio profondamente rinnovato, destinato ad accogliere attività orientate a promuovere autonomia e qualità della vita degli ospiti. Il progetto nasce da un finanziamento Pnrr ottenuto da Asci tramite un bando vinto nel 2022: il contributo complessivo supera i 700 mila euro, con 365 mila euro investiti nella ristrutturazione dell’immobile messo a disposizione dal Comune.

La struttura dispone ora di cinque mini alloggi concepiti come vere abitazioni per gli ospiti, affiancati da spazi comuni dedicati alle attività condivise e alla socializzazione. L’obiettivo è creare un ambiente capace di favorire percorsi di inclusione concreti, sostenendo la costruzione di relazioni e l’apertura al territorio.

Durante la cerimonia è stato sottolineato come questo nuovo presidio sociale rappresenti non solo un servizio per chi vi abiterà, ma anche una risorsa per la comunità, con opportunità di coinvolgimento per i volontari e per il tessuto associativo locale. “Una nuova prospettiva per i futuri ospiti” il commento del sindaco Marco Volontè.

