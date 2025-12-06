Cronaca

SARONNO – Proseguono i controlli della polizia locale di Saronno sul territorio, con pattugliamenti mirati soprattutto nelle fasce serali e notturne. Le verifiche, intensificate nelle ultime settimane, hanno l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e prevenire condotte pericolose. Nell’ambito di queste attività, l’ultimo a finire nei guai è stato un cinquantenne alla guida di una Bmw. L’uomo, arrivato in via Varese, ha notato il posto di controllo e ha tentato di eludere gli agenti effettuando un’inversione e dirigendosi nel piazzale di un distributore di carburante. La manovra non è però bastata a evitare l’alt: la pattuglia lo ha raggiunto e identificato.

Dagli accertamenti è emerso che il guidatore aveva un tasso alcolico superiore ai limiti previsti dalla legge. Per lui sono scattate le procedure di rito previste dal codice della strada col ritiro della patente.

