Città

SARONNO – Un pomeriggio di risate, cappellini rossi e qualche scherzo firmato Grinch ha animato sabato 6 dicembre le vie del centro, trasformando la camminata natalizia in una vera festa per famiglie e bambini.

Il ritrovo “A spasso con Babbo Natale e… il Grinch” a Villa Gianetti ha visto decine di piccoli partecipanti in attesa di iscriversi e ritirare il kit natalizio, prima della partenza della passeggiata alle 15,30. Tra sorrisi, musica e fotografie ricordo con i due protagonisti, il colorato corteo ha attraversato il centro fino al gran finale in piazza Libertà alle 16,30.

A rendere l’atmosfera ancora più festosa la presenza dei Musicanti di San Crispino, che hanno accompagnato il percorso tra canti e melodie natalizie. Al termine, una cioccolata calda ha offerto un momento conviviale conclusivo molto apprezzato da grandi e piccoli.

L’iniziativa, voluta dal Comune, è stata organizzata in collaborazione con Gap Saronno, Running Saronno e la Pro Loco, con il supporto di Duc, Confcommercio e Saronno Servizi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09