Cronaca

SARONNO – Ieri mattina una donna di 61 anni è caduta al suolo in piazza Cadorna, alla stazione ferroviaria di Saronno centro. L’allarme è scattato alle 9.30 e sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno in codice verde. La centrale operativa ha allertato anche la polizia ferroviaria regionale, che nelle ultime settimane ha potenziato la propria presenza nell’area della stazione di Saronno centro, con controlli più frequenti e un presidio più visibile.

La donna è stata valutata sul posto dal personale sanitario e trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno, per l’episodio non ha riportato gravi conseguenze.

(foto archivio: polizia ferroviaria alla stazione centrale di Saronno)

06122025