Il mese scorso è stato veramente denso di aggiornamenti eterogenei in merito al Trasporto Pubblico Locale. Osserviamo i più significativi, cercando di essere sintetici per quanto materialmente possibile, con invito a tutti i lettori a reperire gli atti completi, disponibili anche su richiesta.

Con Deliberazione di C.d.A. n°33 del 18 settembre 2025, l’Agenzia TPL di Como-Lecco-Varese ha adottato e sottoposto all’Assemblea i primi indirizzi per il Sistema di Valutazione delle Offerte per il bando di gara dei servizi su gomma. Con Deliberazione di C.d.A. n°35 del 22 ottobre 2025, l’Agenzia ha poi indicato gli indirizzi generali da recepire nella documentazione di gara. Ulteriori passi nel difficile e ormai lunghissimo percorso verso i nuovi affidamenti, che dovrebbero garantire un servizio più credibile e di maggior qualità anche a Saronno, in particolare per quanto riguarda il servizio urbano e le linee extraurbane verso le province di Varese e di Como.

Il giorno 12 novembre 2025 si è tenuta la Conferenza Regionale del Trasporto Pubblico Locale. Il tempo per richiedere approfondimenti è stato molto limitato e non ci è stata data alcuna risposta (anzi, l’interlocutore di Ferrovie dello Stato se ne è andato mentre gli stavamo parlando mentre quello di Ferrovienord semplicemente ci ha ignorati). Le informazioni che, in modalità strettamente frontale, ci sono state fornite, di rilievo per il Nodo di Saronno, sono le seguenti:

, che intercetteremo a Milano Rogoredo, come già anticipato in “Tra i binari” di novembre 2025; Tutti i treni tra Milano Cadorna e Malpensa fermeranno anche a Milano Domodossola (interscambio M5); la linea XP1 sarà ridenominata RE54;

di competenza che saranno imposte da qui a fine 2026 che coinvolgeranno il servizio lombardo, per un totale di oltre 14000 km interrotti continuativamente × giorni (su circa 1500 km di rete) suddivisi in 26 diversi ambiti, a tal punto da far sospettare che nel 1944 i km di ferrovia disponibili in Lombardia fossero superiori; in particolare si evidenziano: , per il secondo anno di fila, dal 3 al 30 agosto per svolgere i lavori non già effettuati durante la chiusura totale del 2025; interruzione in corrispondenza del ponte sul Po della ferrovia Milano-Genova (che avrebbe dovuto essere attraversato dal ), per il secondo anno di fila, per svolgere i lavori non già effettuati durante analoga chiusura del 2025, 1 binario dal 31 maggio al 19 luglio e dal 29 agosto al 27 settembre, chiusura totale dal 20 luglio al 28 agosto; il traffico lungo i sarà interrotto dal 20 luglio al 28 agosto; Ferrovienord, azienda controllata da Regione Lombardia attraverso FNM che opera su mandato dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture, ha comunicato le interruzioni previste alle linee ferroviarie di competenza, anche queste notevoli (per il 2026, 1500 km interrotti continuativamente × giorni su circa 300 km di rete) seppur un poco più comprensibili; in particolare si evidenziano: interruzione tra Malpensa T1 e T2 il 12 e il 13 gennaio, tra Busto Arsizio Nord e Malpensa T2 dal 14 al 17 gennaio (attività propedeutiche attivazione Malpensa T2-Gallarate); soppressione ultimi treni tra Varese e Laveno fino a giugno (ACCM); soppressione treni dopo la mezzanotte dal 15 al 19 dicembre (manutenzione scambi a Saronno); interruzione nella stazione di Como Lago dopo settembre per 15 giorni (manutenzione binari); interruzione da Gemonio a Cittiglio dal 10 giugno al 10 settembre (raddoppio binari); interruzioni da 5-6 giorni Saronno-Busto Arsizio Nord (giugno 2026), Tradate-Malnate (dicembre 2026), Busto Arsizio Nord-Malpensa T1 (dicembre 2026), Malnate-Varese Casbeno (giugno 2027), Varese Casbeno-Laveno (dicembre 2027) per ACCM; rallentamenti con soppressione di treni Como Camerlata-Como Lago (dopo settembre), Varese Casbeno-Laveno (da gennaio a maggio), Turbigo-Novara (da marzo ad agosto), e altri ancora più circoscritti nel tempo a Tradate, Turbigo, Milano Bovisa, Milano Cadorna, Saronno; nel complesso si tratta di interventi per il rifacimento di binari, per l’incremento della capacità delle tratte e delle stazioni, per il miglioramento tecnologico che dovrebbe (dovrebbe) incrementare velocità e affidabilità delle corse;

Con Deliberazione di Giunta n°XII / 5335 del 17 novembre 2025, Regione Lombardia ha aggiornato il Contratto di Programma di Ferrovienord, apportando principalmente modifiche di natura contabile, ma anche rinviando dal 2027 al 2029 il termine dei lavori per il raddoppio selettivo della Varese-Laveno, dal 2025 al 2026 per la chiusura dei passaggi a livello a Locate Varesino, dal 2026 al 2028 per il blocco automatico reversibile sulla Saronno-Como e sulla Saronno-Varese, dal 2027 al 2028 per il raddoppio dei binari alla fermata di Seveso-Baruccana, dal 2029 al 2030 per la riqualificazione urbana a Busto Arsizio, dal 2028 al 2029 per la chiusura dei passaggi a livello tra Lomazzo e Cadorago, dal 2026 al 2027 per l’ACCM tra Saronno e Como, dal 2026 al 2027 per la sostituzione di scale mobili e ascensori.

Con Deliberazione di C.d.A. n°40 del 20 novembre 2025, l’Agenzia TPL di Como-Lecco-Varese ha assegnato i contributi richiesti per la riqualificazione dei servizi autobus (fermate e veicoli): il Comune di Saronno non ha richiesto il contributo (secondo noi davvero un’occasione persa), mentre STIE ha richiesto contributi per 3 nuovi autobus da 12 metri, di cui 2, destinati a Saronno, con il contributo sospeso poiché è stata ritenuta necessaria una specifica ulteriore istruttoria.

In qualche modo, quindi, il miglioramento dei servizi davvero sta proseguendo, ma la lentezza delle procedure, le chiusure delle tratte, i molti rinvii, la mancanza di un confronto costruttivo con la maggior parte dei soggetti pubblici responsabili, infine le stesse Olimpiadi che potrebbero essere un’occasione enorme per fare di più e di meglio sempre, e che invece rischiano di essere la solita esibizione a breve termine, in un contesto generale di disinformazione e lassismo ben consolidati, costituiscono elementi di sfiducia e incertezza.