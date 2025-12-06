SARONNO – “Il nostro consigliere Massimiliano D’Urso ha ottenuto ufficialmente dalla sindaca Ilaria Pagani la delega alla mobilità. Ci sentiamo innanzitutto di ringraziare la sindaca per la fiducia riposta in Massimiliano, che sicuramente svolgerà l’incarico con la serietà, l’impegno e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinto, con il supporto di Tu@Saronno”.

Inizia così la nota della lista civica di maggioranza Tu@Saronno prima forza politica a commentare le nuove nomine. E partono dal tema a livello generale:”La mobilità è un tema chiave per le città contemporanee e vede purtroppo l’Italia – come spesso capita – indietro di decenni rispetto a quanto accade nel resto d’Europa. Basta mettere il naso al di fuori dei patri confini per rendersi conto di come nel resto del continente ormai si pensi a una mobilità che guardi in primis al benessere delle persone e alla qualità urbana, argomenti troppo spesso dimenticati dalla politica nostrana, che resta in moltissimi casi molto concentrata su strade e parcheggi per le auto come se fossero le uniche esigenze”.

Quindi la ricaduta in città: “Una visione che negli anni ha peggiorato di molto la Saronno in cui viviamo, molto difficile da scardinare, e nella quale noi e la maggioranza che sostiene Ilaria Pagani – come da programma – non ci riconosciamo. È un mandato chiaro quello che abbiamo ricevuto dagli elettori, a cui abbiamo in campagna elettorale dichiarato l’obiettivo di avere una città che fosse più pulita, sostenibile, viva e sicura. Anche questo passa da una mobilità che porti le persone a riappropriarsi di spazi urbani da cui oggi vengono respinte. I temi sul tavolo sono tanti e complessi, di breve, medio e lungo periodo. Come le strade scolastiche e l’urbanistica tattica a esse collegata, per esempio, oppure il problema delle rastrelliere e delle velostazioni (perché forse ne serve più di una) per incentivare chi prende il treno, anche da fuori Saronno, a raggiungere la stazione in bici e non in auto. E c’è ovviamente la questione di un Trasporto Pubblico Locale poco sfruttato, di cui si deve capire quali opportunità offra, cosa che oggi non sa praticamente nessuno.

La chiosa è sul ruolo del consigliere: “Massimiliano affiancherà gli assessori competenti per lavorare insieme agli uffici e trovare soluzioni che partano dalle esigenze dei cittadini, cercando di andare oltre alle polemiche dei social, ormai non più rappresentative della realtà. A lui auguriamo buon lavoro, ricordando come una delle priorità per cambiare in meglio la mobilità cittadina sia determinare gli strumenti normativi di cui è dotato il Comune di Saronno, a partire dal Pgt, in fase di revisione, e dal Pgtu, approvato dal Commissario e non certo rappresentativo della mobilità che l’attuale maggioranza vuole, come dichiarato in campagna elettorale da un comunicato congiunto”.

