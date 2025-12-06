Venegono Superiore: al Castello dei Missionari i mercatini di Natale il 7 dicembre
6 Dicembre 2025
VENEGONO SUPERIORE – Una giornata tra atmosfera natalizia, artigianato e tradizione. Domenica 7 dicembre il Castello dei Missionari ospiterà i Mercatini di Natale al Castello, iniziativa organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Venegono Superiore.
I mercatini saranno aperti al pubblico dalle 9 alle 19, offrendo un’intera giornata dedicata a esposizioni, idee regalo, prodotti artigianali e decorazioni festive, in una delle cornici storiche più suggestive del territorio.
L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio venegonese e richiama ogni anno numerosi visitatori, attratti dalla location d’eccezione e dall’atmosfera caratteristica che il Castello dei Missionari sa offrire.
(foto archivio: una immagine del Castello dei Comboniani a Venegono Superiore)
