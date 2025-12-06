Volley

CARONNO PERTUSELLA – Trasferta a “chilometro zero” per la Rossella Caronno di coach Claudio Gervasoni che oggi all’ora dell’aperitivo affronteranno la Pallavolo Saronno in un derby della serie B maschile. Partita, come sempre, è molto sentito da entrambe le formazioni. I gialloblu sono reduci da una convincete prestazione casalinga e devo fare di tutto per ripetersi su un terreno di gioco notoriamente difficile. Si gioca, per la nona giornata, alle 18 al Paladozio di via Biffi 5 a Saronno.

Per il Miretti Team Limbiate trasferta proibitiva a Mozzate contro il Res Volley che veleggia nelle zone alte, Partita alle 20.30 al palasport di piazza Trattati di Roma.

In classifica guidano Garlasco e Ciriè a 19 punti, seguono Caronno e Malnate a 18. Saronno è a metà classifica con 13 punti; Miretti Team Limbiate penultimo con 3.

(foto Giovanni Pini: Rossella Caronno in azione di gioco)

