Misinto

MISINTO – A Misinto è in programma l’accensione dell’albero di Natale, prevista per lunedì 8 dicembre in piazza Statuto, iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale per inaugurare il periodo delle festività.

L’evento inizierà alle 16.30 e richiamerà famiglie, bambini e residenti, che si ritroveranno davanti al grande albero addobbato per assistere al momento simbolico dell’avvio delle celebrazioni. L’atmosfera sarà accompagnata dai canti del Piccolo Coro Tab, coinvolto grazie alla collaborazione con Asd Effetto Domino, con un repertorio pensato per creare un clima raccolto e adatto alla cornice natalizia.

Per tutta la durata dell’appuntamento la piazza sarà animata dalla partecipazione del pubblico e dalla presenza delle associazioni locali, in un contesto semplice e orientato alla condivisione.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09