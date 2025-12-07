Calcio

NERVIANO – Precipitata all’ultimo posto in classifica dopo una impressionante serie di sconfitte consecutive, ben 8 di seguito, la partita di oggi della Robur Saronno a Nerviano non ha il sapore dell’ultima spiaggia, ma poco ci manca. L’avversario veleggia infatti anch’esso in cattive acque, è penultimo con un “record” di 3 vittorie e 6 sconfitte.

Si gioca per l’11’ giornata del campionato di basket maschile serie B Interregionale, inizio alle 18, è l’ultima gara che manca per completare questo turno. Prossimo appuntamento per i roburini sarà quello di sabato 13 dicembre in casa per il derby contro la Marnatese.

Classifica

Pizzighettone e Oleggio Magic 18 punti, Sangiorgese 16, Pavia 14, Social Osa Milano 12, Campus Varese e Gallarate 10, Mago Marnatese, Bocconi Milano, Derthona, Orobica Bergamo e Basket 7 Laghi Gazzada 8, Nervianese 6, Sansebasket Cremona e Robur Saronno 4.

(foto archivio)

07122025