Basket

NERVIANO – Ennesima batosta per la Robur Saronno, targata Accademia Cantù, che ha retto solo metà partita contro la penultima in classica, Nerviano. Si è giocato domenica nel tardo pomeriggio ed ancora una volta i tanti giovani saronnesi-canturini schierati dalla Robur non hanno retto il confronto, neppure contro una delle squadre più modeste della serie B Interregionale, finale 96-82.

Ancora una volta, roburini sempre costretti ad inseguire con i padroni di casa a prendere il largo nella seconda parte del match. Per Saronno, ultimo in classifica, è notte fonda; un’altra figuraccio dopo i fasti della serie B Nazionale l’anno scorso. Per la Robur è la nona sconfitta consecutiva in undici giornata di campionato.

Classifica

Pizzighettone e Oleggio Magic 18 punti, Sangiorgese 16, Pavia 14, Social Osa Milano 12, Campus Varese e Gallarate 10, Mago Marnatese, Bocconi Milano, Derthona, Orobica Bergamo, Basket 7 Laghi Gazzada e Nervianese 8, Sansebasket Cremona e Robur Saronno 4.

(foto: la prima palla di Nervianese-Robur Saronno domenica a Nerviano. Ennesima sconfitta per la Robur)

07122025