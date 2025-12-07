Calcio

SARONNO – Altro fine settimana positivo per la seconda categoria del calcio locale. La tredicesima giornata di campionato del girone di Legnano della seconda categoria si è aperta con lo scontro diretto tra Amor Sportiva e Legnanese disputato a Saronno nel primo pomeriggio di questa prima domenica di dicembre con i Saronnesi che trovano la terza vittoria consecutiva battendo gli avversari per 3-1 grazie alle reti di Zani, Cattaneo e Lazarov. A portare a casa una vittoria entusiasmante è anche il Dal Pozzo che mette ko in trasferta la Victor Rho con un fantastico e ricco di emozioni 3-4. Sempre nel girone di Legnano è stata protagonista anche la Pro Juventute di Uboldo che, però, rimedia un ko di misura con l’Oratorio Lainate restando, così, in zona a rischio retrocessione.

Nel girone di Varese della seconda categoria, il protagonista resta sempre il Cistellum che mette a segno ben quattro goal all’Azalee Gallarate nella sfida disputata oggi 7 dicembre a Cislago grazie ai quali conquista altri tre punti importantissimi con cui conferma sempre di più il primo posto della classifica.

Le classifiche

GIRONE DI VARESE

Cistellum 2016 – 28, Sommese 1920 – 26, San Marco – 25, Città Di Samarate – 24, Torino Club Marco Parolo – 23, Jeraghese 1953 – 21, Calcio Olgiate – 19, Mercallo – 19, Busto 81 Calcio – 18, Arsaghese – 17, Angerese – 16, Borsanese – 14, Amici Dello Sport – 11, Azalee Gallarate 9, Ardor A. S. D. – 8, Calcio Lonate Pozzolo – 3.

GIRONE DI LEGNANO

Polisportiva Or. Pa. S. 30, Robur 26, Oratorio Lainate Ragazzi 25, Dal Pozzo 23, Legnanese 22, Amor Sportiva 21, Pro Novate 20, Ardor Bollate 19, Victor Rho 18, Mazzo 80 17, Oratorio San Francesco 17, Union Oratori Castellanza 14, Virtus Cantalupo 12, Pro Juventute 12, San Luigi Pogliano 8,Oratorio Passirana 3

(foto da archivio)