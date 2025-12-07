Sport

LISSONE – La Cogliatese va in trasferta contro il Campagnola Don Bosco per centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato e provare ad agganciare il sempre più vicino treno playoff.

La squadra di Biemmi comincia molto bene l’incontro rendendosi pericolosa in qualche occasione su cross e palle inattive. Proprio da un corner al 31’ arriva il vantaggio, Pastore incorna benissimo di testa e trova la sua seconda rete consecutiva, 0-1. La Cogliatese sta bene e si vede, al 38’ ecco il raddoppio, bell’imbucata per Borghi che a tu per tu con Del Forno non fallisce, palla che dà un bacio al palo e gonfia la rete, 0-2.

Anche nella ripresa gli ospiti non soffrono praricamente mai e controllano con tranquillità, segnando anche il terzo sigillo con Ferrario al 54’, 0-3. Il Campagnola Don Bosco ci prova lo stesso con traversoni e spioventi in mezzo all’area, colpendo anche una traversa su una spizzata di testa. Su una lettura sbagliata della difesa, i padroni di casa accorciano con Nova, 1-3 al 74’. Nonostante ció, i biancoazzurri hanno altre diverse chance per allungare ma non vengono capitalizzate. Poco male, i due gol di scarto sono abbastanza, finisce 3-1 per la Cogliatese.

Con questo importante successo sono dodici punti di fila per la squadra di Biemmi che ora è a -4 punti dal terzo posto. Settimana prossima scontro diretto proprio contro l’attuale terza in classifica, Leo Team.

Campagnola Don Bosco – Cogliatese : 1-3

CAMPAGNOLA : Del Forno, Gallotti, Brambilla, Marchi, Locatelli, Rizzo, Giacobbe, Milesi, Odorico, Russo, Crema. A disposizione : Plastina, Verga, Mazzocco, Spolidoro, Barzan, Parravicini, Muraro, Nova, Piazza. All. Cavalleretti

COGLIATESE : Ortolan, Rose, Cappelletti, Cuzzolin, Pastore, Pivato, Donghi, Ferrario, Avella, Cimnaghi, Borghi. A disposizione : Sanfilippo, Alberio, Muraca, Murari, Quaggelle, Barbato, Ceglia. All. Biemmi

Marcatori : 31pt Pastore (C), 38pt Borghi (C), 9st Ferrario (C), 29st Nova (CDB)