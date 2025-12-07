Calcio 2′ cat R: Dal Pozzo la spunta a Rho
RHO – Ben sette gol oggi nella sfida di Seconda categoria fra Victor Rho e Frazione calcistica Dal Pozzo, 3-4. Avanti i locali al 14′ con rete di Patelli, momentaneo pari ospite al 30′ con Canti. Tutto il resto nella ripresa: a segno per i locali Mirachi al 3′, poi al 12′ Maggiore del Dal Pozzo, al 22′ Sommaruga della Victor e alla mezz’ora Monti del Dal Pozzo. Gol decisivo di Maggiore proprio allo scadere, al 45′.
Risultati
13′ giornata: Amor sportiva-Legnanese 3-1, Mazzo 80-Ardor Bollate 3-1, Robur Legnano-Pro Novate 2-1, Virtus Cantalupo-Oratorio Passirana 1-0, Osaf-San Luigi Pogliano 1-0, Pro Juventute-Oratorio Lainate 0-1, Union Oratori Castellanza-Polisportiva Orpas 0-0, Victor Rho-Dal Pozzo 3-4.
Classifica
Polisportiva Orpas 30 punti, Robur Legnano 26, Oratorio Lainate 25, Frazione calcistica Dal Pozzo 23, Legnanese 22, Amor sportiva 21, Pro Novate 20, Ardor Bollate 19, Victor Rho 18, Mazzo 80 e Oratorio San Francesco 17, Union Oratori Castellanza 14, Virtus Cantalupo e Pro Juventute 12, San Luigi Pogliano 8, Oratorio Passirana 3.
(foto da Facebook: festa per giocatori e tifosi della Frazione calcistica Dal Pozzo al termine della partita a Rho)
