Calcio

SARONNO- L’Equipe Garibaldi ritrova il sorriso e lo fa nel modo più pesante: vincendo in trasferta, su un campo storicamente complicato come quello di S. Ilario. Finisce 2-3 per i ragazzi di mister, che riprendono la marcia e si portano a casa tre punti fondamentali per la classifica e per il morale.

La partita è tirata dal primo all’ultimo minuto, con l’Equipe che crea tanto davanti e S. Ilario che resta sempre dentro il match grazie alla sua fisicità. A fare la differenza è però la qualità offensiva degli ospiti: Benincasa, Fantasia, Alcivar, Camara e Giudici firmano il tabellino, con l’Equipe che costruisce e concretizza abbastanza da rendere vani i tentativi dei padroni di casa.

Nel finale il forcing di S. Ilario accende gli ultimi minuti, ma la squadra di Raspelli tiene botta e porta a casa una vittoria preziosissima, sofferta quanto meritata.

Tre punti, fiducia ritrovata e una risposta forte dopo le ultime uscite: l’Equipe Garibaldi c’è.

