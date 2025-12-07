Calcio

LAZZATE – Quindicesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia amara per l’Ardor Lazzate che rimedia nel primo pomeriggio di oggi 7 dicembre la decima sconfitta stagionale nella sfida disputata in casa contro il Vis Nova Giussano, determinante la rete di Radaelli che regala tre punti alla squadra ospite. Sconfitta, dunque, pesante per l’Ardor che non riesce ad uscire sorprendentemente da una crisi e da un ultimo posto inaspettato viste le prestazioni messe in mostra lo scorso anno.

A sorprendere ci pensa anche la Caronnese durante lo spettacolare anticipo giocato ad Arconate nel pomeriggio di ieri 6 dicembre vinto per 2-3 sulla capolista fino a quel momento imbattuta. I padroni di casa dell’Arconatese aprono il match portandosi in vantaggio al minuto 17 del primo tempo con Silvano ma la reazione della Caronnese è immediata con il pareggio di bomber Colombo. Dopo poco meno di tre minuti la squadra rossoblu guidata da mister Ferri si porta in vantaggio ribaltando gli avversari con la rete messa a segno da Di Quinzio. Nel finale del primo tempo le emozioni raddoppiano prima con i padroni di casa che trovano il momentaneo pareggio con D’Errico e poi con la Caronnese che torna avanti, questa volta definitivamente, con un gran colpo di testa di Colombo che regala, così, una vittoria importantissima per la classifica e per la fiducia.