LAZZATE – Nuovo colpo dell’Ardor Lazzate, ultima in classifica in Eccellenza, nel mercato invernale di Eccellenza: l’ultima novità, di queste ore è Tulio Bagatini Marotti.



Italo-brasiliano classe 1995, di ruolo difensore, nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Calcio Mozzecane, militante nel girone A di Eccellenza veneta. Per lui più di 200 presenze in Serie D e qualche apparizione in C.



Oggi l’Ardor gioca in casa contro la matricola Vis Nova Giussano, formazione decisamente ostica. Fischio di inizio alle 15.

Risultati e programma

Anticipi di oggi: Arconatese-Caronnese 2-3, Fbc Saronno-Sestese 1-1, Arcellasco-Altabrianza 0-1. Oggi alle 14.30 Legnano-Mariano, Lentatese-Rhodense, Magenta-Vergiatese, Solbiatese-Sedriano, alle 15 Ardor Lazzate-Vis Nova Giussano e Besnatese-Vigevano.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese 25, Fbc Saronno 24 Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Mariano ed Arcellasco 17, Sedriano, Sestese e Lentatese 16, Altabrianza 15, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

