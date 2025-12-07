Calcio

CESATE – Inedito derby di Promozione, oggi pomeriggio, fra l’Sc United e l’Universal Solaro, con diretta play by play su ilSaronno.

Si gioca con inizio alle 14.30. Arbitro Luca Innocenti di Abbiategrasso (Gianluca Crespi di Busto Arsizio e Michele Dumitroae di Gallarate).

L’Sc United, neopromosso, se la sta cavando egregiamente ed in caso di successo rivedrebbe le zone alte della graduaria mentre l’Universal Solaro, dopo qualche risultato altalenante, è adesso un po’ staccato rispetto alle migliori.

In Promozione si è arrivati al 13′ turno. Nel girone B Rovellasca 1910-Bellagina con arbitro Alessia Bosisio di Como (Matteo Miduri di Legnano e Riccardo Cantarone di Como), nel girone C Accademia Inveruno-Aurora con arbitro Marco Viggiani di Lovere (Samuele Burini di Busto Arsizio e Marco Colnago di Busto Arsizio), Ceriano Laghetto-Ispra con arbitro Federico De Martino di Busto Arsizio (Davide Guglielmini di Saronno e Danylo Rusnak di Saronno).

(foto Sc United in azione di gioco durante un precedente match)

