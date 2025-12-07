Calcio serie D, sconfitta della Varesina rimontata dal Milan
7 Dicembre 2025
VENEGONO SUPERIORE – Oggi sconfitta amara per la Varesina, che vede sfumare nei minuti di recupero un punto prezioso contro il Milan Futuro. Dopo il vantaggio immediato firmato da Costantino al 4’, i rossoblù subiscono il pareggio a inizio ripresa e vengono poi puniti al 48’ st da un eurogol di Magrassi, che lascia la squadra di Venegono superiore ferma a quota 13 punti in classifica.
Nel resto del girone B continua la corsa in vetta della Folgore Caratese, che batte la Real Calepina grazie a un gol di Campani dopo appena tre minuti. Dietro, il Brusaporto supera il Breno in una gara ricca di reti, mentre cade il Chievo Verona sul campo della Castellanzese. Pari con rimonte per Pavia e Oltrepò, quest’ultimo ancora con un punto di penalità, e vittoria interna per il Villa Valle contro il Caldiero Terme.
Serie D – Girone B – Risultati e marcatori
Brusaporto – Breno 3-2
Reti: 3’ pt Franchini (Bru), 6’ pt Siani (Bru), 14’ pt Bigolin (Bre), 22’ pt Moraschi (Bru), 14’ st Canonici (Bre).
Castellanzese – Chievo Verona 1-0
Rete: 9’ pt Rusconi.
Leon – Scanzorosciate 0-0
Nuova Sondrio – Oltrepò 1-1
Reti: 4’ st Longo (NS), 40’ st Franceschinis (O).
Pavia – Casatese Merate 3-3
Reti: 20’ pt Quaggio (P), 24’ pt Carannante (CM), 26’ pt Gingue (CM), 43’ pt Gningue (CM), 24’ st Cecchi (P), 34’ st Poesio (P).
Real Calepina – Folgore Caratese 0-1
Rete: 3’ pt Campani.
Varesina – Milan Futuro 1-2
Reti: 4’ pt Costantino (V), 13’ st Ibrahimovic (M), 48’ st Magrassi (M).
Villa Valle – Caldiero Terme 2-1
Reti: 7’ pt Orfeini (C), 46’ pt Martinelli (V), 21’ st rig. Perrotti (V).
Vogherese – Virtus Ciseranobergamo 0-1
Rete: 29’ pt Fornari.
Classifica: Folgore Caratese 33, Brusaporto 30, Chievo Verona 29, Casatese Merate 28, Milan Futuro 24, Virtus Ciseranobergamo 23, Villa Valle 23, Castellanzese 21, Leon 20, Caldiero Terme 19, Oltrepò (-1) 19, Breno 18, Scanzorosciate 16, Varesina 13, Real Calepina 13, Vogherese 11, Pavia 11, Sondrio 9.
07122025