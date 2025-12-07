iltra2

CASTIGLIONE OLONA – È stata inaugurata nei giorni scorsi a Gornate Superiore la nuova panchina rossa, installazione che rientra nel progetto “Scarpe rosse”, il percorso di iniziative dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza di genere.

La panchina rappresenta un luogo simbolico ma anche concreto, pensato per invitare chi passa a fermarsi e riflettere, un segno che richiama l’impegno collettivo nel costruire una comunità in cui ogni donna possa sentirsi tutelata e sostenuta.

All’iniziativa ha partecipato la comunità di Gornate, con un contributo speciale dei bambini e del personale della scuola dell’infanzia Don Giulio Motta, che hanno preparato disegni dedicati al tema. Un gesto che sottolinea l’importanza di educare al rispetto, all’ascolto e a relazioni sane fin dai primi anni di vita.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

071220225