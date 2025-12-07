Groane

COGLIATE – In Consiglio Comunale a Cogliate è stato adottato il Pgt (Piano di Governo del Territorio), il documento principale che detta le regole per lo sviluppo urbanistico del paese.

Contestazioni da parte della lista civica “Progetto in Comune” a partire dal metodo di lavoro seguito dall’Amministrazione. “La Commissione tecnica da noi richiesta per aprirsi a un contributo di idee di tutti – spiegano i rappresentanti del gruppo di minoranza – non ha svolto un percorso adeguato di vero confronto. Poche convocazioni, difficoltà ad entrare nel merito delle questioni, risposte elusive e superficiali alle nostre osservazioni. Uno strumento che poteva essere occasione di approfondimento serio ma che si è rivelato inutile e inefficace, per la sostanziale mancanza di volontà di condivisione della maggioranza.”

“Da parte dell’Amministrazione c’è stato un atteggiamento di scorrettezza, se pensiamo ad esempio che in Consiglio è stata portata anche la revisione del Regolamento Edilizio, di cui non si era mai fatto cenno in Commissione. Così come non è stata prodotta una Relazione che esplicitasse prospettiva, finalità, obiettivi e aspettative. Sorpresa delle sorprese, nei documenti adottati dal Consiglio sono comparsi articoli delle Norme tecniche di cui non si era mai parlato in Commissione: ad esempio, modifiche di azzonamenti con aree agricole che diventano zone di verde pertinenziale.”

“Sulla riduzione del consumo di suolo” sostiene il capogruppo Vincenzo Di Paolo “non c’è niente di più rispetto alle ultime intese con la Provincia precedenti a questo Pgt. Con le previsioni degli Ambiti di interesse provinciale Cogliate ha già adempiuto al rispetto delle soglie minime previste di riduzione consumo di suolo, ma non è stata fatta nessuna riflessione ulteriore per ipotizzare un obiettivo più coraggioso. La riduzione del consumo di suolo non si fa solo con la Rete verde di ricomposizione paesaggistica, come è stato spiegato dai tecnici incaricati. Questo è uno strumento tra tanti: ci potrebbero essere anche altre azioni. È stato svolto il compitino, senza avviare una riflessione complessiva sul tema.”

“Allo stesso modo, non c’è una adeguata incentivazione al recupero dell’esistente. L’estensione dell’area di interesse storico, azione principale di questa revisione del Pgt, è uno strumento che non convince fino in fondo. I tecnici incaricati della redazione del Piano – prosegue Di Paolo – ci hanno parlato del concetto di ‘borgo’ con cui dovremmo pensare il nostro paese. Difficile riuscire a concretizzare questa idea, con le ipotesi tracciate dai revisori del Pgt, se pensiamo allo stato di abbandono della Curt del Castell, a Palazzo Rovelli lasciato lì a metà senza idea di come completarlo, alle tante corti del centro che avrebbero necessità di strumenti specifici di incentivazione al recupero.”

Per Progetto in Comune “l’impressione complessiva è che quello presentato dall’Amministrazione leghista non sia un Piano per disegnare lo sviluppo del paese e della comunità, ma soltanto un Piano di mantenimento in grado di garantire un po’ di oneri alle casse comunali senza un’idea di cosa fare per il futuro.”

“Quando avevamo proposto l’istituzione della Commissione – ricordano i consiglieri comunali dell’opposizione – il sindaco, che era contrario, disse che si aspettava pragmaticità. Quelli a non averla garantita sono stati proprio sindaco e assessore. Noi ci siamo stati da subito con le nostre proposte e idee. Si sono aggrappati a tutto pur di cercare di ribaltare la frittata, andando a tirare fuori inutili carteggi burocratici. La verità è che noi eravamo pronti da subito, tanto che avevamo comunicato i nominativi dei nostri componenti ben quattro mesi prima che sindaco e assessore si degnassero di costituire la Commissione. Noi ci saremo ancora, con la stessa pragmaticità, perché è in gioco lo sviluppo del futuro di Cogliate.”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09