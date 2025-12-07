Cronaca

LENTATE SUL SEVESO – Inseguimento ad alta velocità tra le strade della Brianza, da Desio fino a Camnago: si è conclusa così, l’altra sera, l’operazione che ha portato i carabinieri della sezione radiomobile di Desio ad arrestare un uomo di 37 anni, marocchino, irregolare e senza fissa dimora. Per lui le accuse sono detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre alle denunce per ricettazione, danneggiamento aggravato e guida senza patente.

Tutto è iniziato in via Galli a Desio, durante un controllo del territorio. I carabinieri hanno intimato l’alt a un’auto con due persone a bordo, ma il conducente ha accelerato dando il via a una fuga durata oltre quindici chilometri. Durante la corsa l’auto ha speronato più volte la pattuglia e urtato altri veicoli, fino a fermarsi dopo l’ennesimo impatto a Camnago, frazione di Lentate sul Seveso.

I due occupanti hanno tentato di allontanarsi a piedi: uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il conducente è stato bloccato subito dopo dai militari. Nella perquisizione sono stati trovati e sequestrati circa 980 grammi di cocaina già confezionata, un bilancino, materiale per lo spaccio, un cellulare e 135 euro in contanti.

Poche ore dopo, in caserma si è presentato il proprietario dell’auto denunciandone il furto avvenuto poco prima. L’uomo arrestato, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in carcere a Monza su disposizione della Procura.

07122025