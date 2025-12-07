Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 6 dicembre, i lettori hanno seguito con attenzione un episodio di guida in stato d’ebbrezza a Saronno, il mancato accesso ai fondi per il trasporto pubblico locale, e il ritorno del Repair Cafè. Spazio anche alla politica locale e ai riconoscimenti per le attività storiche cittadine.

Un automobilista, alla vista della polizia locale, ha cercato di eludere i controlli infilandosi dal distributore di benzina: fermato poco dopo, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso tre volte superiore al limite.

Sul palco delle attività storiche a Ville Ponti, il presidente Confcommercio Andrea Busnelli ha premiato due negozianti saronnesi.

Grande partecipazione al ritorno del Repair Cafè a Cassina Ferrara, dove cittadini di tutte le età hanno potuto imparare a riparare oggetti e condividere competenze in un clima di collaborazione e sostenibilità.

Mentre Tradate ottiene fondi record per bus e fermate, Saronno risulta assente dall’ultima distribuzione dell’Agenzia Tpl, perdendo così un’importante occasione di finanziamento per il trasporto pubblico.

Ciceroni attacca l’ex sindaco Airoldi sull’emendamento relativo al palazzetto dello sport, definendo le dichiarazioni dell’amministrazione “favole” e mettendone in discussione la credibilità.

