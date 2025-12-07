I più letti di ieri: guida in stato d’ebbrezza, Saronno non corre per i fondi Tpl e ritorno del Repair Cafè
7 Dicembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 6 dicembre, i lettori hanno seguito con attenzione un episodio di guida in stato d’ebbrezza a Saronno, il mancato accesso ai fondi per il trasporto pubblico locale, e il ritorno del Repair Cafè. Spazio anche alla politica locale e ai riconoscimenti per le attività storiche cittadine.
Un automobilista, alla vista della polizia locale, ha cercato di eludere i controlli infilandosi dal distributore di benzina: fermato poco dopo, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso tre volte superiore al limite.
Saronno: automobilista si infila dal distributore quando vede i vigili, aveva bevuto troppo
Sul palco delle attività storiche a Ville Ponti, il presidente Confcommercio Andrea Busnelli ha premiato due negozianti saronnesi.
Saronno sul palco delle attività storiche: Busnelli premia La Fioraia Carla e Tramezzani
Grande partecipazione al ritorno del Repair Cafè a Cassina Ferrara, dove cittadini di tutte le età hanno potuto imparare a riparare oggetti e condividere competenze in un clima di collaborazione e sostenibilità.
Saronno ritrova il suo amato Repair Cafè: riparare, imparare e stare insieme… alla Cassina Ferrara
Mentre Tradate ottiene fondi record per bus e fermate, Saronno risulta assente dall’ultima distribuzione dell’Agenzia Tpl, perdendo così un’importante occasione di finanziamento per il trasporto pubblico.
Cofinanziamenti per bus e fermate da agenzia Tpl: fondi record a Tradate, Saronno non partecipa
Ciceroni attacca l’ex sindaco Airoldi sull’emendamento relativo al palazzetto dello sport, definendo le dichiarazioni dell’amministrazione “favole” e mettendone in discussione la credibilità.
Ciceroni attacca Airoldi sull’emendamento palazzetto: “Tante favole e credibilità zero”
