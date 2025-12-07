Altre news

SARONNO – Domenica 7 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta stabile, con cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi e un aumento della copertura nuvolosa in serata. Non sono attese precipitazioni nelle prossime ore. Le temperature si manterranno su valori piuttosto freddi: la massima toccherà gli 11°C nel pomeriggio, mentre la minima registrata nelle prime ore del mattino sarà di circa 2°C. I venti risulteranno assenti sia al mattino che nel corso del pomeriggio. Non sono previste allerte meteo per la giornata odierna.

Nel complesso, il tempo rimarrà asciutto e tranquillo, con la nuvolosità che potrà limitare parzialmente l’irraggiamento solare ma senza portare effetti significativi. Si conferma una situazione meteorologica tipica del periodo, influenzata da un campo di alta pressione che garantisce condizioni stabili sull’area.

Per quanto riguarda il resto della Lombardia, la giornata sarà simile: sulle basse pianure, comprese quelle occidentali, è attesa una variabilità tra nubi e schiarite, con ampie aperture nel corso della serata. Sulle zone orientali, possibili nebbie e nubi basse al mattino, in dissolvimento durante il giorno. Nelle aree alpine, qualche nube in più, con deboli piogge pomeridiane sulle Alpi Retiche. I venti saranno deboli e orientati dai quadranti nord-occidentali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

