Calcio

CESATE – E’ il derby di Promozione fra Sc United e Universal Solaro il match clou della domenica calcistica locale, dopo gli anticipi di ieri. Si gioca alle 14.30.

In serie D tiene banco la sfida, della 15′ giornata, a Venegono Superiore fra i locali della Varesina ed il Milan futuro. Arbitro Francesco Ercole di Latina, assistenti Marco Serenellini di Ancona e Sara Silenzi di San Benedetto del Tronto.

In Eccellenza, 15′ giornata, gli anticipi di ieri sono stati Arconatese-Caronnese 2-3, Fbc Saronno-Sestese 1-1, e Arcellasco-Altabrianza 0-1. Oggi alle 14.30 Legnano-Mariano, Lentatese-Rhodense, Magenta-Vergiatese, Solbiatese-Sedriano, alle 15 Ardor Lazzate-Vis Nova Giussano con arbitro Mattia Alushi di Lodi (Viktor Mokhnatyy di Brescia e Giulia Vallorani di Abbiategrasso) e Besnatese-Vigevano.

Nelle categoria inferiori si è arrivati al 13′ turno. In Promozione nel girone B Rovellasca 1910-Bellagina con arbitro Alessia Bosisio di Como (Matteo Miduri di Legnano e Riccardo Cantarone di Como), nel girone C Accademia Inveruno-Aurora con arbitro Marco Viggiani di Lovere (Samuele Burini di Busto Arsizio e Marco Colnago di Busto Arsizio), Ceriano Laghetto-Ispra con arbitro Federico De Martino di Busto Arsizio (Davide Guglielmini di Saronno e Danylo Rusnak di Saronno), Sc United-Universal Solaro con arbitro Luca Innocenti di Abbiategrasso (Gianluca Crespi di Busto Arsizio e Michele Dumitroae di Gallarate).

In Prima categoria nel girone A Valceresio Audax-Tradate Abbiate con arbitro Gabriele Cersosimo di Milano, nel girone B Polisportiva Di Nova-Gerenzanese con arbitro Lorenzo Di Giovine di Milano.

In Seconda categoria nel girone R Amor sportiva-Legnanese con arbitro Alberto Manca di Busto Arsizio, Pro Juventute-Oratorio Lainate con arbitro Nicolò Lo Gaglio di Legnano e Victor Rho-Dal Pozzo con arbitro Robert Avalos di Legnano.Nel girone S Cgds Misinto-Polisportiva Veranese con arbitro Francesco Marelli di Seregno e Campagnola-Cogliatese con arbitro Gioele Marino di Seregno.

In Terza categoria San Giuseppe-Airoldi Origgio con arbitro Andrea Annibali di Legnano e Sant’Ilario-Equipe Garibaldi con arbitro Florjan Lekaj di Legnano.

(foto Sc United)

07122025