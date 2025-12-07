Cronaca

SARONNO – Un principio d’incendio in pieno centro ha attirato l’attenzione di passanti e clienti nel pomeriggio di oggi, domenica 7 dicembre. L’allarme è scattato intorno alle 17,30 in piazza Libertà, quando un agente della polizia locale, impegnato in un servizio di controllo del territorio legato alle iniziative natalizie, ha notato del fumo uscire dalle bocche di lupo davanti al grande magazzino Ovs.

È partita immediatamente la chiamata ai vigili del fuoco, che hanno inviato sul posto la squadra del distaccamento di Saronno. I pompieri hanno prima illuminato l’interno delle bocche di lupo per individuare la fonte del fumo, quindi sono intervenuti per domare il piccolo incendio.

Nel giro di pochi minuti la situazione è tornata alla normalità e il fumo si è completamente dissipato. Non si sono registrati feriti né danni ad attività o strutture. Secondo una prima ricostruzione, a prendere fuoco potrebbero essere stati alcuni rifiuti o carta accumulati all’interno.

Diversi saronnesi si sono fermati in piazza per seguire le operazioni di spegnimento, che si sono concluse rapidamente senza particolari criticità.

Per le immagini si ringrazia Armando Iannone.

