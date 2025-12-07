Saronno: spaccano il vetro dell’auto e rubano… cioccolato svizzero
7 Dicembre 2025
SARONNO – Un furto decisamente insolito quello avvenuto l’altra sera in città: dal baule di un’auto parcheggiata nel piazzale di un hotel è sparita una busta contenente cioccolato svizzero, acquistato poche ore prima oltreconfine. Una refurtiva singolare, che però non attenua la sensazione di insicurezza vissuta dal proprietario del veicolo, che sui social ha raccontato l’accaduto.
Si tratta dell’ennesimo episodio di furto su auto registrato a Saronno negli ultimi mesi. Questa volta i ladri hanno spaccato un finestrino per impossessarsi del sacchetto lasciato nel baule.
E’ stata presentata denuncia contro ignoti al comando dei carabinieri e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.
