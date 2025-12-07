Cronaca

SARONNO – Prosegue la serie di furti negli appartamenti segnalati in città e nel circondario. L’ultimo episodio risale a venerdì pomeriggio in via Miola a Saronno, dove una residente ha denunciato di essere stata derubata mentre era fuori casa. Il furto sarebbe avvenuto nella fascia oraria compresa tra le 16.30 e le 18.30.

La donna ha raccontato l’accaduto sui social, spiegando che i ladri hanno portato via alcuni monili in oro presenti nell’abitazione. La derubata ha già sporto denuncia ai carabinieri. Il caso si aggiunge alle altre segnalazioni registrate negli ultimi giorni, alimentando la preoccupazione dei residenti per l’aumento dei colpi messi a segno nelle ore pomeridiane.

(foto archivio: un altro appartamento svaligiato)

07122025