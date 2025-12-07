Eventi

SARONNO – Sta per scadere il termine per aderire alla 24esima mostra-concorso presepi promossa da Avis comunale Saronno. Rimane infatti solo una settimana per presentare la propria iscrizione: il termine ultimo è fissato al 14 dicembre.

Il concorso, che ogni anno coinvolge famiglie, scuole e gruppi del territorio, rappresenta un appuntamento ormai storico per la città di Saronno, capace di unire arte, tradizione e solidarietà. Ogni partecipante potrà proporre la propria interpretazione del presepe, realizzato con qualsiasi materiale o tecnica, purché espressione di creatività e spirito natalizio.

La partecipazione è libera e gratuita, e anche quest’anno Avis invita tutti (dai bambini ai nonni, dai singoli cittadini alle associazioni) a mettersi in gioco. I presepi saranno poi esposti in Sala Nevera (Casa Morandi), trasformata per l’occasione in un piccolo museo delle Natività.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 24 gennaio alle 16, nella sede Avis di via Marconi 5, e premierà le opere più significative, scelte in base all’originalità, alla cura dei dettagli e al messaggio trasmesso.

Per partecipare o richiedere il bando completo, basta contattare la segreteria Avis Saronno (tel. 02 9621071, e-mail: [email protected]) o visitare il sito www.avissaronno.it. Un’ultima occasione, dunque, per unirsi a una tradizione che da 24 anni illumina il Natale saronnese con il calore della creatività e la generosità del cuore.

(foto d’archivio)

