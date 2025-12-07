SOLARO – Auto ribaltata nella notte su corso Europa, due giovani finiscono in ospedale. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi, domenica 7 dicembre, intorno alle 3,42, nel tratto compreso tra via Marco Polo e via Cellini. Per cause in fase di accertamento un’auto si è ribaltata mentre percorreva la strada, coinvolgendo due persone: un uomo di 22 anni e una donna di 23 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con due ambulanze, una della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e una della Viola di Cesate, insieme ad un auto infermieristica. Allertati anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e i carabinieri della compagnia di Rho per i rilievi.

Entrambi i feriti sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale di Garbagnate. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del ribaltamento per chiarire le cause dell’incidente.

