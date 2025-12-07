Città

SARONNO – Saronnesi pronti a fare le ore piccole a Milano grazie alle Olimpiadi. La buona notizia arriva dal comitato viaggiatori nodo Tpl di Saronno che, nella rubrica “Tra i binari”, anticipa una novità che farà felice chi vuole vivere la città di Milano anche di notte e senza spostarsi in auto.

In particolare, per quanto riguarda il nodo di Saronno, il servizio Malpensa–Milano Centrale sarà esteso fino alle 2 di notte, così come le linee suburbane, in coordinamento con l’analoga estensione dei servizi della metropolitana di Milano.

Per quanto riguarda le linee S, saranno interessate dal provvedimento le linee S1, S3, S4 e S13, con un’estensione dell’arco di servizio fino alle 2 di notte. Le linee S1 e S13 avranno corse limitate a Bovisa.

La novità per le linee S sarà attiva da mercoledì 5 a domenica 23 febbraio. Per Saronno rappresenta un’opportunità per tornare a vivere la notte del capoluogo e, in caso di apprezzamenti e tutto esaurito, tornare a chiedere quelle corse notturne che soprattutto nel week-end porterebbero grandi vantaggi alla città, a partire dalla possibilità di vivere eventi – dalle partite di calcio agli spettacoli teatrali – senza la necessità di utilizzare l’auto o la rapida corsa in stazione per non perdere l’ultimo collegamento. Una scelta green e anche con una maggior tranquillità sul fronte della sicurezza stradale che più volte i viaggiatori saronnesi hanno espresso l’interesse a fare.

Per quanto riguarda il collegamento Milano Centrale–Malpensa T2, il servizio prolungato dalle 23,35 alle 3 di notte sarà attivo da giovedì 6 a domenica 23 febbraio.

