SARONNO – Tanti nonni con i nipotini, mamme e papà coi loro piccoli, qualche vip come il presidente del consiglio comunale Francesco Licata e persino qualche gruppo di adolescenti incuriositi e scherzosi. Ieri, sabato 6 dicembre, il primo giorno di shopping natalizio è stato un successo il tradizionale trenino di Natale, organizzato e finanziato dal Duc, Distretto urbano del commercio, con l’Amministrazione comunale.

Un’autentica tradizione del Natale di Saronno, apprezzatissima dai più piccoli, che spesso costringono i propri accompagnatori alla coda per salire in carrozza e rifare “il giro” più volte nel corso dei weekend di dicembre.

Già, perché al momento il trenino crea una sorta di circolare nel centro di Saronno, con partenza e arrivo in piazza Libertà per tutti e tre i percorsi. Vista la mancanza di fermate intermedie non si tratta di un servizio navetta, come indicato nelle ultime ore sui social, ma di un modo diverso di vivere la città, per vedere le vetrine e le strade illuminate, capace di regalare sorrisi e divertimento ai piccoli passeggeri. Nelle ultime ore si sta parlando molto di inserire nuove fermate, ma il successo del debutto farebbe pensare che il servizio “ricreativo” ed “emozionale” sia già apprezzatissimo.

Oggi, domenica 7 dicembre, si replica con corse dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19, sempre con partenza e arrivo in piazza Libertà. Sono tre i percorsi previsti: il primo tocca piazza Libertà, via Portici, piazza Riconoscenza, via San Cristoforo, piazza Aviatori d’Italia, piazza Unità d’Italia, via Vergani, via Legnani, via Padre Monti e ancora via Portici, con rientro in piazza Libertà. Il secondo attraversa piazza Libertà, via Manzoni, via Leopardi, via Antici, via Mazzini, via Marconi, via Garibaldi, via Taverna e corso Italia, per poi tornare alla fermata di piazza Libertà. Il terzo percorso passa da piazza Libertà, corso Italia, via San Giuseppe, via Verdi, piazza Aviatori d’Italia, via Cavour, piazza De Gasperi, vicolo del Caldo, piazza Schuster, vicolo Pozzetto, piazza Avis e di nuovo corso Italia, con fermata finale sempre in piazza Libertà.

