TURATE – Il consiglio comunale, nell’ultima seduta, ha approvato all’unanimità il Piano di diritto allo studio per l’anno scolastico 2025-2026. Un via libera che conferma la volontà dell’amministrazione di puntare con decisione su istruzione, servizi educativi e supporto alle famiglie.

Il totale delle risorse stanziate ammonta a 730.439,75 euro, distribuiti su diversi ambiti di intervento. Tra le principali voci di spesa figurano:

– 40.000 euro destinsti ai progetti educativi e laboratori didattici dell’Istituto comprensivo;

– oltre 78.000 euro per i servizi parascolastici, tra cui pre-scuola e post-scuola;

– oltre 300.000 euro per il sostegno educativo e il servizio di psicologia scolastica;

– oltre 80.000 euro sono sstati invece destinati al trasporto scolastico.

L’amministrazione evidenzia come il piano rappresenti una scelta precisa: dare priorità alla scuola, alle famiglie e ai servizi che accompagnano la crescita dei ragazzi, “un risultato che arriva grazie alla collaborazione tra tutti i soggetti che sono coinvolti nel sistema educativo locale”.

(foto archivio: il Palazzo municipale di Turate)

