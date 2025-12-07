iltra2

VENEGONO INFERIORE – In occasione del mercatino di Natale, nei giorni scorsi, il Comune ha conferito l’annuale riconoscimento del volontariato, un appuntamento dedicato a valorizzare l’impegno delle realtà associative del territorio. Quest’anno il ringraziamento è stato rivolto alla Libera associazione anziani venegonesi (Laav) e ai suoi volontari.

L’amministrazione ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto dall’associazione, attiva nel supporto alla popolazione anziana di Villa Molina e nei numerosi servizi di trasporto destinati ai cittadini più fragili. Un lavoro quotidiano che rappresenta un punto di riferimento per la comunità.

Durante la cerimonia, la Piazza delle Associazioni si è arricchita di una nuova piastrella dedicata proprio alla Laav, a testimonianza dell’impegno e della dedizione dei suoi volontari.

