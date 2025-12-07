Volley

SARONNO – Va alla Ets Rossella Caronno il derby della 9′ giornata del campionato di volley maschile di serie B. La partita più attesa è andata in scena nel tardo pomeriggio di sabato al saronnese Paladozio. Avvio promettente dei padroni di casa con un 25-13 poi la reazione dei caronnesi con un 23-25, 18-25 e 25-27 in un match complessivamente piuttosto equilibrato.

Buona prova anche del Miretti Team Limbiate che ha perso 3-2 a Mozzate contro il quotato Res Volley: 23-25, 25-22, 25-23, 23-25 e 15-12.

Risultati

9′ giornata: Albisola-Ciriè 2-3, Sant’Anna Tomcar-Diavoli rosa domenica ore 18, Npsdg-Yaka Malnate 0-3, Garlasco-Novi 3-1, Pallavolo Saronno-Ets Rossella Caronno 1-3, Mondovì-Parella Torino 3-0, Res Volley Mozzate-Miretti Team Limbiate 3-2.

Classifica

Garlasco 22 punti, Yaka Malnate, Ciriè e Rossella Caronno 21, Res Mozzate 20, Novi 17, Pallavolo Saronno 13, Albisola 12, Sant’Anna e Npsg 9, Parella Torino e Diavoli rosa 7, Miretti Limbiate 4, Mondovì 3.

(foto Giovanni Pini: Rossella Caronno in azione di gioco durante un precedente match)

07122025