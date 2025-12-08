Città

SARONNO – C’è un piatto che profuma di casa, una sedia che aspetta di non restare vuota e una tavola pronta ad accogliere chi, il giorno di Natale, rischierebbe di mangiare da solo. Martedì 25 dicembre, con ritrovo 12,30, alla parrocchia Sacra Famiglia alle Prealpi c’è l’iniziativa “È Natale, non restare da solo! Vieni a pranzare con noi”, pensata per offrire un momento di compagnia e condivisione a chi desidera vivere le feste in un clima caldo e umano.

L’invito è aperto a tutte le persone che cercano un Natale fatto di relazioni autentiche. Il pranzo non è un evento di beneficenza, ma nasce come occasione per stare insieme senza formalità: due chiacchiere, qualche risata e il piacere di condividere un tempo sereno. È prevista una quota simbolica di 10 euro, ma nessuno verrà escluso per difficoltà economiche: chi non può permetterselo è comunque il benvenuto, perché ciò che conta è la presenza. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Elena al numero 333 9207562.

Accanto all’appuntamento in presenza è attiva anche la raccolta fondi “Aggiungi un posto a tavola”, che permette di offrire un “pranzo sospeso” con una donazione di 5 euro, regalando un pasto a chi ne ha bisogno. La campagna è online al link https://www.gofundme.com/f/aggiungi-un-posto-a-natale?attribution_id=sl:971bb7b9-dd1e-4919-8211-048b6942a87a&lang=it_IT&ts=1765128457&utm_campaign=man_sharesheet_dash&utm_medium=customer&utm_source=whatsapp. Al momento sono stati raccolti 70 euro su un obiettivo complessivo di 400 euro.

