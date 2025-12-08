Città

SARONNO – La piscina come una piccola casa d’acqua, un luogo di profumi, ricordi e quotidiana magia: è questo il cuore della testimonianza di Vittorio Croci, coordinatore dei corsi della piscina di Saronno, che da oltre vent’anni vive gli spazi di via Miola non solo come luogo di lavoro, ma come una parte importante della propria storia.

“Sono il coordinatore dei corsi della piscina di Saronno, ma continuo comunque ad essere con passione un istruttore e un assistente bagnanti. Lavoro qui dall’ormai lontano 2003” racconta, richiamando la lunga esperienza maturata in vasca, dove professionalità e passione convivono da sempre.

Nelle sue parole torna spesso l’immagine dell’acqua come elemento familiare: “Ho sempre amato l’acqua in tutte le sue forme e soprattutto la piscina. Infatti la vedo come un piccolo mare vicino alla mia casa” spiega, rievocando anche i ricordi dell’infanzia, tra odore di cloro e pizzette calde “che sfornava la signora del bar”.

Ed è proprio quella sensazione di stupore, vissuta da bambino durante “i 45 minuti di nuoto”, che oggi cerca di trasmettere insieme allo staff a tutti, dai più piccoli agli adulti: la voglia di far respirare un’atmosfera accogliente, semplice e autentica. “Sono convinto che la piscina di Saronno sia una casa accogliente dove vengono a trovarci un sacco di persone e ad ognuno di loro cerchiamo di dare il meglio” sottolinea, spiegando come tutto parta dai gesti più immediati: un sorriso, una battuta, un clima allegro che aiuta a sentirsi parte di una comunità.

Per Vittorio la piscina è soprattutto questo: “un luogo dove tutti sono uguali e vogliono stare bene insieme con lo sport e oltre lo sport”. Una definizione che racchiude l’essenza di un ambiente che, grazie al lavoro quotidiano di chi lo vive con dedizione, continua a essere un punto di riferimento per la città.

QUI L’INTERO CALENDARIO DELL’AVVENTO 25

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09