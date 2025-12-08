iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il sindaco Giancarlo Frigeri ha partecipato a Milano ieri all’incontro con l’arcivescovo Mario Delpini, nell’ambito dell’appuntamento annuale dedicato agli amministratori in occasione del tradizionale “Discorso alla città”.

Venerdì 5 dicembre, durante i primi Vespri di Sant’Ambrogio, l’arcivescovo ha pronunciato il suo intervento dal titolo «Ma essa non cadde. La casa comune, responsabilità condivisa». Il Discorso, rivolto in particolare agli amministratori locali, ai rappresentanti politici e a chi opera per il bene pubblico nella Diocesi di Milano, è stato proposto nella basilica di Sant’Ambrogio davanti alle autorità civili e militari e ai rappresentanti del mondo economico e sociale.

Nel suo intervento, Delpini ha sottolineato le “crepe” che attraversano la società contemporanea: le difficoltà dei giovani, le fragilità delle città, le criticità del sistema di welfare, della giustizia e della finanza. Ha ricordato però come, nonostante tutto, la società continui a reggersi grazie a tante persone che nel loro ruolo scelgono ogni giorno l’impegno invece dell’indifferenza.

Di fronte a queste sfide, l’arcivescovo ha richiamato la necessità di assumersi una responsabilità personale e collettiva, invitando gli amministratori a continuare a costruire quella “casa comune” che tiene insieme la comunità.

(foto: un momento dell’evento)

