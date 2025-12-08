I più letti di ieri: incendio in piazza, treni notturni per Milano, topi d’appartamento e inseguimento con cocaina
8 Dicembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 7 dicembre, spiccano l’annuncio delle corse ferroviarie notturne per Milano in vista delle Olimpiadi, i furti che hanno colpito diverse zone di Saronno e un movimentato inseguimento nelle Groane con un chilo di cocaina a bordo. Non sono mancati momenti di tensione per un incendio all’Ovs e un furto davvero insolito.
In occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Saronno sarà collegata a Milano con nuove corse ferroviarie notturne. L’iniziativa coinvolgerà le linee di Trenord e prenderà il via dal 13 al 23 febbraio.
Treni, le Olimpiadi regalano a Saronno corse notturne per Milano. Le date e linee interessate
In via Miola i ladri hanno colpito un appartamento rubando oggetti in oro. Il colpo è stato messo a segno in pieno giorno, approfittando dell’assenza dei padroni di casa.
Saronno, topi d’appartamento in azione in via Miola: via gli ori
Attimi di paura all’Ovs di via Varese dove, dalle bocche di lupo, è uscito un denso fumo. L’intervento tempestivo di vigili del fuoco e polizia locale ha permesso di domare l’incendio.
Saronno, fumo e fiamme dalle bocche di lupo dell’Ovs. Vigili e pompieri domano l’incendio
Singolare furto in zona centrale: ignoti hanno infranto il finestrino di un’auto parcheggiata e rubato una scatola di cioccolatini svizzeri, lasciando intatti altri oggetti.
Saronno: spaccano il vetro dell’auto e rubano… cioccolato svizzero
Nelle Groane, un’auto in fuga ha speronato un altro veicolo durante un inseguimento. A bordo, i carabinieri hanno trovato un chilo di cocaina nascosto nel cruscotto.
Groane: inseguimento, auto speronata e un chilo di cocaina in macchina
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09