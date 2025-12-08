Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 7 dicembre, spiccano l’annuncio delle corse ferroviarie notturne per Milano in vista delle Olimpiadi, i furti che hanno colpito diverse zone di Saronno e un movimentato inseguimento nelle Groane con un chilo di cocaina a bordo. Non sono mancati momenti di tensione per un incendio all’Ovs e un furto davvero insolito.

In occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Saronno sarà collegata a Milano con nuove corse ferroviarie notturne. L’iniziativa coinvolgerà le linee di Trenord e prenderà il via dal 13 al 23 febbraio.

In via Miola i ladri hanno colpito un appartamento rubando oggetti in oro. Il colpo è stato messo a segno in pieno giorno, approfittando dell’assenza dei padroni di casa.

Attimi di paura all’Ovs di via Varese dove, dalle bocche di lupo, è uscito un denso fumo. L’intervento tempestivo di vigili del fuoco e polizia locale ha permesso di domare l’incendio.

Singolare furto in zona centrale: ignoti hanno infranto il finestrino di un’auto parcheggiata e rubato una scatola di cioccolatini svizzeri, lasciando intatti altri oggetti.

Nelle Groane, un’auto in fuga ha speronato un altro veicolo durante un inseguimento. A bordo, i carabinieri hanno trovato un chilo di cocaina nascosto nel cruscotto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09