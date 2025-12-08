Limbiate

LIMBIATE – La pizzeria PizzAut sociale ieri non ha aperto a causa di un lutto improvviso che ha colpito l’intera comunità del progetto. In un messaggio diffuso nelle scorse ore, lo staff ha comunicato la decisione di sospendere l’attività: “Ci scusiamo con chi aveva prenotato, ma in questo momento nessuno di noi è in grado di lavorare”.

A mancare è stato Enrico Celeghin, limbiatese, papà di Matteo, tra i primi pizzaioli di PizzAut e volontario presente fin dagli esordi. “Enrico era sempre al nostro fianco, anche dopo la pensione, per creare opportunità per tutti i ragazzi” ricordano dal gruppo. PizzAut è un laboratorio di inclusione sociale: due pizzerie gestite interamente da ragazzi autistici che lavorano come pizzaioli, barman e camerieri, con oltre l’ottanta per cento del personale composto da persone autistiche. Le attività sono gestite da WorkAut, società benefit, insieme alla Fondazione PizzAut. L’intera squadra si stringe attorno a Matteo e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.

Le pizzeria di Pizzaut hanno sede a Monza e Cassina de’ Pecchi.

(foto da Facebook)

