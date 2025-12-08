Altre news

SARONNO – Lunedì 8 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente soleggiate, con cielo sereno al mattino e nel primo pomeriggio. A partire dalla sera si prevede il transito di leggere velature, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature rimarranno piuttosto contenute: la massima toccherà gli 11°C, mentre la minima sarà attorno ai 2°C. I venti saranno deboli e prevalentemente provenienti da Sudovest, con intensità maggiore nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo attive sul territorio.

Nel contesto regionale, la Lombardia continua a beneficiare della presenza di un campo di alta pressione che garantisce tempo stabile. Anche sulle altre province si osservano cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche foschia o banco di nebbia mattutino soprattutto sulle basse pianure orientali. Sulle Prealpi e Alpi locali la situazione rimane tranquilla, con un possibile aumento della nuvolosità in serata. I venti, generalmente deboli, tendono a rinforzare leggermente da ovest nel corso della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

