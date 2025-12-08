CARONNO PERTUSELLA – Non solo sanzioni più salate ma anche controlli più numerosi e frequenti. Prosegue la lotta dell’amministrazione comunale contro l’abbandono dei rifiuti e i cosiddetti “furbetti dei sacchi,” con verifiche mirate nelle zone dove il fenomeno è più ricorrente.

Gli accertamenti sono concentrati soprattutto sulle utenze che non hanno mai ritirato la prima fornitura dei sacchi viola con microchip Rfid, indispensabili per il corretto conferimento del secco indifferenziato. Nei giorni scorsi sono già state recapitate 21 sanzioni per il mancato ritiro dei sacchi, primo passo verso una stretta più ampia che utilizza diversi strumenti: telecamere, controlli diretti all’interno dei sacchi abbandonati, incrocio dei dati con l’anagrafe comunale e verifiche sul territorio.

L’obiettivo è individuare chi non rispetta le regole dell’igiene urbana e scoraggiare comportamenti che danneggiano il decoro e la convivenza civile.

Sanzioni più dure: cosa prevede l’ordinanza

Nel mese di agosto il Comune ha emanato una nuova ordinanza che ha inasprito il quadro sanzionatorio per le violazioni legate ai rifiuti. Le multe ora prevedono 130 euro per il mancato ritiro della prima fornitura dei sacchi viola con Rfid e 150 euro per il mancato utilizzo degli stessi. L’abbandono dei rifiuti comporta una sanzione di 166,67 euro, mentre la mancata differenziazione viene punita con 75 euro. Sono previste multe da 30 euro per l’esposizione nei giorni sbagliati o per la permanenza dei bidoni sulla strada dopo lo svuotamento. Conferire rifiuti domestici nei cestini stradali o ai loro piedi costa 130 euro, così come l’accesso al centro raccolta di via Asiago con furgoni senza l’autorizzazione della polizia locale.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane per garantire il rispetto delle regole e contrastare ogni forma di abbandono sul territorio comunale.

