Saronno e dintorni: supermercati aperti l’8 dicembre, ecco la situazione nel territorio
8 Dicembre 2025
SARONNO – Oggi 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, nella zona compresa tra Saronno, Limbiate e dintorni la maggior parte dei supermercati resta aperta, con orari festivi o leggermente ridotti a seconda del punto vendita. A Saronno è confermata l’apertura dell’Esselunga di via Novara, che seguirà la consueta fascia oraria festiva.
A Limbiate l’Iper-Carrefour del centro commerciale resterà aperto, come avviene di norma durante le festività di dicembre. Le catene Lidl, Aldi e Carrefour mantengono l’apertura festiva nella quasi totalità dei punti vendita dell’hinterland, con possibili variazioni di orario da negozio a negozio.
Aperto anche il centro commerciale Il Centro di Arese, dove il supermercato Iper sarà operativo all’interno della struttura. L’intero complesso seguirà un orario esteso dalle 9 alle 22.
