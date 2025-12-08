Città

SARONNO – “In questi giorni di festa abbiamo visto l’amministrazione fare grande promozione, sulla pagina Facebook del comune e persino con il video di un consigliere, della scelta di rendere gratuiti i bus nei sabati di shopping. Chissà se saranno ugualmente loquaci nello spiegare ai saronnesi come mai non hanno aderito al bando dell’Agenzia del Tpl per rinnovare bus e fermate?”.

È la domanda posta da Gianpietro Guaglianone, capogruppo di Fratelli d’Italia, che si rivolge direttamente all’amministrazione comunale: “La notizia è davvero clamorosa (ma se non dovessero arrivare spiegazioni potrebbe arrivare a essere anche scandalosa e vergognosa), eppure dal comune non sono arrivate dichiarazioni. Né dalla sindaca né dal nuovo consigliere delegato alla mobilità, Massimiliano D’Urso, né dall’assessora al settore, Laura De Cristofaro, che – se non ricordo male – in alcune interviste a ottobre aveva detto di essere all’opera per migliorare il servizio di trasporto pubblico”. E il capogruppo rincara: “Dal danno si arriva alla beffa, se si pensa alle segnalazioni degli utenti delle ultime settimane su problemi legati a percorsi non rispettati e fermate saltate, a cui il comune ha sempre risposto ‘stiamo lavorando per la risoluzione’. Davvero? Come?”.

Il capogruppo aggiunge: “Sono stati destinati oltre 2 milioni di euro, Tradate ha fatto registrare un importante contributo da 199mila euro e Saronno, guidata dal sindaco Pagani, niente, perché non ha partecipato al bando. Immagino ci siano delle motivazioni, visto che – a quel che risulta – il bando aperto a luglio è stato riaperto a ottobre. Forse sarebbe il caso di spiegarlo ai saronnesi”.

E la chiosa è proprio una richiesta di risposte: “Il comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno e un comunicato dell’Agenzia Tpl hanno reso noto come Saronno non abbia partecipato al bando. Speriamo che l’amministrazione abbia qualche risposta o, nel caso non ci siano motivazioni valide, almeno arrivi la promessa di maggior attenzione in futuro. Forse era meglio prestare più attenzione ai bandi piuttosto che alle nomine dei consiglieri”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09